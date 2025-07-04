القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو ملتزم بفرض السيادة على الضفة الغربية

قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن نتنياهو ملتزم بفرض السيادة على الضفة الغربية.

من جانبه، نشر عضو الكنيست من حزب الليكود، دان إيلوز، مقطع فيديو قال فيه: "في السابع من أكتوبر، لم يحاولوا قتل اليهود فحسب، بل حاولوا اقتلاع الشعب اليهودي من أرض إسرائيل. يجب أن تشمل صورة نصرنا فرض السيادة الكاملة على يهودا والسامرة".

ووفقا للقناة 14 الإسرائيلية، فإن البيت الأبيض لن يدعم في الوقت الحالي أي تحرك إسرائيلي لفرض السيادة، مضيفة: "هناك أشخاص داخل الإدارة يدعمون هذا، لكن الرئيس ترامب لم يعبر عن حماسة لهذه المسألة في الماضي".

تأتي الدعوة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية المحتلة في ظل زيارة نتنياهو المتوقعة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين المقبل.