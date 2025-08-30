صلاح: أرسنال الأقرب للبريميرليج والسيتي غير مستبعد

أشاد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بقدرات آرسنال، معتبرًا إياه المرشح الأقوى لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مع تأكيده أن مانشستر سيتي يبقى منافسًا تقليديًا على اللقب بفضل مدربه بيب جوارديولا.

ويستعد ليفربول لمواجهة آرسنال يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.

وقال صلاح في تصريحات لـ “سكاي سبورتس”: “آرسنال هو الفريق المفضل للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم. سبق أن قلت ذلك في حفل جائزة أفضل لاعب، لأنهم يمتلكون مجموعة تلعب سويًا منذ 5 أو 6 سنوات، وهذا يمنحهم انسجامًا كبيرًا يجعل الأمور أكثر سهولة”.

وأضاف: “أما مانشستر سيتي فقد أجرى الكثير من التغييرات في قائمته، لكن مع وجود بيب جوارديولا، يبقون دائمًا من أبرز المرشحين للفوز باللقب، غير أنني أرى آرسنال الأقرب هذا الموسم”.