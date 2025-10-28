رئيسة وزراء اليابان: نأمل في «عصر ذهبي» جديد للتحالف الأمني بين طوكيو وواشنطن

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، اليوم الثلاثاء، أن اليابان والولايات المتحدة تسعيان إلى تعزيز تحالفهما الأمني، معربة عن أملها في أن يشهد البلدان "عصرا ذهبيا جديدا" في العلاقات الثنائية.

وقالت تاكايشي، في مستهل قمة جمعتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طوكيو، إن "البلدين طورا أعظم تحالف في العالم"، مضيفة أن اليابان، إلى جانب الولايات المتحدة، "مستعدة للإسهام في تحقيق السلام والاستقرار العالميين".

وأشاد ترامب بتاكايشي، التي لم يمضِ على توليها رئاسة الحكومة سوى أسبوع واحد، مشيرا إلى أنها سارعت إلى تعزيز القدرات العسكرية لليابان، قائلا: "لقد تلقينا طلباتكم لشراء كمية كبيرة من المعدات العسكرية الجديدة".

وكانت تاكايشي قد أعلنت الأسبوع الماضي خططا لرفع ميزانية الدفاع اليابانية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول شهر مارس، أي قبل عامين من الموعد المحدد سابقا، ووصفت التحالف الأمني مع الولايات المتحدة بأنه "حجر الزاوية في السياسة الخارجية والأمنية لليابان".