أوكرانيا: روسيا شنت هجوما مكثفا بـ539 طائرة مسيرة وصواريخ بالستية

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ووزير الخارجية الأوكراني يدعو إلى زيادة العقوبات على روسيا ومواصلة دعم بلاده بالسلاح

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي شن هجوما على العاصمة كييف بـ 539 طائرة مسيرة و11 صاروخا بالستيا.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الأركان الأوكرانية عبر "تلغرام" الجمعة، أن روسيا شنت هجوما مكثفا ضد أوكرانيا وخاصة العاصمة كييف باستخدام 539 مسيرة و11 صاروخا بالستيا.

وأضاف البيان أن القوات الجوية الأوكرانية دمرت صاروخين ودمرت وأبطلت مفعول وحرفت مسار 476 طائرة مسيرة.

بدوره، أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام عن إصابة 23 شخصا في الهجمات الروسية على العاصمة.

أما وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها فقال تعليقا على الهجوم الروسي: "كانت ليلة مخيفة بلا نوم في كييف. من أسوأ الليالي على الإطلاق".

وذكر سيبيها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفعل ذلك عمدا بعد كل اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: "يظهر بوضوح أنه لا يكترث إطلاقا بالولايات المتحدة وكل من يدعو إلى إنهاء الحرب".

ودعا الوزير الأوكراني إلى زيادة العقوبات على روسيا ومواصلة دعم أوكرانيا بالسلاح.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.