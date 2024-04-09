ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.

وارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 18ر0 % ليصل إلى 41ر3423 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 08ر0 % ليصل إلى 27ر1163 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 05ر0% ليصل إلى 66ر92 روبل، فيما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 02ر0% ليصل إلى 62ر100 روبل، كما ارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 08ر0% ليصل إلى 785ر12 روبل.