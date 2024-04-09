وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء الفلسطيني يستعرضان التطورات في غزة وعمل الحكومة

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، خلال لقائه في مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء ، مع رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى جدول أعمال الحكومة الفلسطينية وأولوياتها، إضافة إلى الجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق النار فوري في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء ان الجانبين السعودي والفلسطيني استعرضا "خلال اللقاء أجندة عمل الحكومة الفلسطينية وأولوياتها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، وقطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام، وإدخال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة".

وكانت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر صرحت بأن بلادها "حازمة" في موقفها من إسرائيل، وأن الاعتراف بها لن يتم إلا بعد اعتماد مسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين.

وقالت السفيرة في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الرياض لن توقع على أي اتفاق من دون التزامات ملموسة تخدم القضية الفلسطينية، مشددة على أن حل الدولتين يجب أن يكون نهائياً وواضح الملامح وفي إطار زمني محدد.