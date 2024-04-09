سياسي ألماني: اتهام نيكاراجوا لبلادي بالإبادة الجماعية «لعبة شعبوية»

نفى رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الألماني (بوندستاج)، ميشائيل روت، بشدة الاتهامات التي وجهتها نيكاراجوا لألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الثلاثاء في تصريحات لمحطة "آر تي إل/إن تي في" التلفزيونية الألمانية: "هذه لعبة شعبوية للغاية، للأسف على حساب أبرياء.. من المحبط أن يتهم نظام استبدادي مثل نيكاراجوا دولة ديمقراطية مثل ألمانيا لأننا نسارع لمساعدة دولة تعرضت لهجوم".

وأضاف روت: "أريد دائما أن أُذكِّر بأن العدوان لا يأتي من إسرائيل، بل من إرهابيي حماس.. وإسرائيل تدافع عن نفسها ضد هذا الإرهاب. وهدف إسرائيل ليس قتل الفلسطينيين لأنهم فلسطينيون، بل تدمير البنية التحتية للإرهاب. وهذا الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا لحق إسرائيل في الوجود".

واتهمت نيكاراجوا ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة. وأوضح الممثلون القانونيون لنيكاراجوا أمس الاثنين أمام المحكمة في لاهاي أن ألمانيا تتيح حدوث إبادة جماعية وتنتهك القانون الدولي من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وقد نفت ألمانيا بالفعل بشكل واضح هذه الاتهامات. كما نفت إسرائيل بشدة أي انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتتذرع بحقها في الدفاع عن النفس بعد الهجوم الذي شنته عليها حركة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي.

وتريد نيكاراجوا مبدئيا عبر استصدار قرار عاجل من المحكمة أن تتوقف ألمانيا عن توريد أسلحة لإسرائيل، علاوة على استصدار أمر من قضاة المحكمة يقضي باستئناف ألمانيا دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة. وتقول نيكاراجوا إنه من خلال تقديم "الدعم السياسي والمالي والعسكري" لإسرائيل وتعليق تمويل الأونروا، فإن ألمانيا تتيح حدوث إبادة جماعية ولا تفي بالتزامها بمنعها.