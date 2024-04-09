الرئيس الصيني: بكين وموسكو سلكتا طريق التعايش السلمي

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اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم مع سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الذي يزور بكين حاليا.

وخلال الاجتماع أكد الرئيس الصيني أن بكين وموسكو سلكتا طريق التعايش السلمي، واعتبر شي أن زيارة وزير الخارجية الروسي لبكين " مرحلة مهمة في الاستعدادات الشاملة لزيارة الدولة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين هذا العام".

وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده وروسيا "تعملان على تحقيق التعاون المفيد للجانبين".

ووصل لافروف إلى بكين، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين يسعى خلالها إلى تعزيز العلاقات الروسية مع الصين.

وكان لافروف قد التقى، في وقت سابق من اليوم، مع نظيره الصيني وانغ يي، وأجريا محادثات ثنائية تبعها مؤتمر صحفي مشترك.