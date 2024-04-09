قال السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، إنه يحاول لعب كرة القدم مرتين في الأسبوع، مشيدًا بـ«عشق المصريين لهذه اللعبة».

وأضاف في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين: «نحن نحب كرة القدم في فرنسا، لكن في مصر الأمر أكثر من إعجاب، فالناس يعيشون كرة القدم ويفكرون بها طيلة الوقت، فهي تسير في دمائهم وأنا أحببت هذا الأمر».

وأكمل: «الأكثر مرحًا أنه عندما ألعب أرى الحب والشغف في عيون الناس وأغلبهم مصريون، أرى الشغف بشكل كبير حتى في المباريات البسيطة، لذلك أعلم أهميتها بالنسبة لهم».

ورفض الإفصاح عن الفريق المصري الذي يشجعه، معقبًا: «يجب أن أكون دبلوماسيًا، ربما هناك شيء في ذهني لكن لا أستطيع الإفصاح عنه».

ولفت إلى أنه لا يستطيع التعليق على أداء اللاعب أنطوني موديست، مع النادي الأهلي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يدعمه لأنه لاعب فرنسي.

وأكد إمكانية إقامة مباراة ودية بين مصر وفرنسا، لافتًا إلى أن الجانبين يعملان على الفكرة ويبذلان قصارى الجهد لحدوثها.

واستطرد: «مازال الأمر مبكرًا لقول متى يمكن إقامتها وكيف، وعند لقائي مع وزير الشباب والرياضة ناقشنا العديد من الأمور بينها إقامة تلك المباراة وسنرى هل يمكننا إقامتها أم لا».