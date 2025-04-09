حزب البديل من أجل ألمانيا يتصدر استطلاع الرأي للمرة الأولى

تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، اليوم الأربعاء، استطلاع رأي ألماني للمرة الأولى، قبل ساعات من من الموافقة على الائتلاف الحكومي القادم في برلين.

ووجد استطلاع أجرته مؤسسة "أي بي إس أو إس" للأبحاث، أن البديل من أجل ألمانيا حصل على 25% متقدما على الكتلة المحافظة ، المؤلفة من الحزب المسيحي الديمقراطي برئاسة فريدريش ميرتس وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، التي حصلت على 24%.

وجاء الاشتراكي الديمقراطي في المرتبة الثالثة، بالحصول على 15%، فيما حصل كل من الخضر واليسار على 11%.

وتأتي النتائج التاريخية بعد 6 أسابيع من فوز البديل من أجل ألمانيا بالمرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية.

ومن المتوقع أن يتوصل التحالف المسيحي (الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب المسيحي الديمقراطي)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى اتفاق لتشكيل حكومة اليوم الأربعاء.