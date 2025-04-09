عبد العاطي: ضرورة إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية تُنهي الاحتلال الإسرائيلي

جرى اتصال هاتفي، يوم الثلاثاء، بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في قطاع غزة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تبذلها كل من مصر والولايات المتحدة وقطر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان بدء المرحلة الثانية، وتحقيق التهدئة وخفض التصعيد.

كما تناول الوزير عبد العاطي خطة إعادة إعمار غزة، التي تم اعتمادها عربيًا وإسلاميًا وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي واليابان وعدد من الفاعلين الدوليين الآخرين، حيث تم بحث سبل تنفيذها بشكل فعّال، بما في ذلك ما يتعلق بمسألتي الأمن والحوكمة، منوهًا في هذا الصدد إلى حرص مصر على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، وبمشاركة الفاعلين الدوليين.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والطبية ومساعدات الإيواء إلى قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعرب عن تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع الإدارة الأمريكية للعمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود من أجل خفض التصعيد وتجنّب توسيع رقعة الصراع، بالنظر إلى العواقب الوخيمة التي قد تترتب على شعوب المنطقة.

من جانبه، ثمّن ويتكوف العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيدًا بالدور المهم الذي تضطلع به مصر في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.