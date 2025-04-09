الأونروا: المياه والغذاء والمأوى والرعاية الطبية أصبحت نادرة في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) اليوم الأربعاء أن المياه المأمونة والغذاء والمأوى والرعاية الطبية أصبحت نادرة بشكل متزايد في قطاع غزة .

وقالت الأونروا في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إنه "في شمال غزة، الأطفال لا يبحثون عن ألعابهم أو أقلامهم الرصاص، بل عن الماء . لن يذهبوا إلى المدرسة، ولكنهم يدفعون العربات للمساعدة في جلب شيء لتهدئة عطشهم".

وتابعت :"لقد مر أكثر من خمسة أسابيع منذ أن أوقف الحصار الذي فرضته إسرائيل دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى غزة. أصبحت المياه المأمونة والغذاء والمأوى والرعاية الطبية نادرة بشكل متزايد".

وأكدت أن التأثير على الأطفال مدمر ، داعية إلى "وقف إطلاق النار الآن".

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم 18 مارس الماضي ، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.