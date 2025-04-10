الإفراج بكفالة عن أمريكي محتجز في تايلاند بتهم إهانة النظام الملكي

تم الإفراج بكفالة عن باحث أمريكي كان يمارس التدريس في تايلاند، اليوم الأربعاء، بعد أن تم سجنه بتهمة إهانة النظام الملكي، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، ولكن تم أيضا إلغاء تأشيرته، مما يشير إلى احتمال قرب ترحيله.

وأصدرت محكمة استئناف قرارا الإفراج بكفالة عن بول تشامبرز بعد أن تم رفض طلبه مرتين أمس الثلاثاء من جانب محكمة أدنى ، وفقا لمنظمة محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان. ولم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد.

لكن قد يتم ترحيل تشامبرز إلى الولايات المتحدة في أي وقت، نظرا لأن شرطة الهجرة ألغت في وقت سابق اليوم الأربعاء تأشيرته.

وقال قائد الشرطة الميجور جنرال ساراوت خونياي، إنه يحق لتشامبرز التقدم باستئناف ضد قرار إلغاء تأشيرته خلال 48 ساعة.

وكان قد تم سجن تشامبرز لأول مرة أمس الثلاثاء لحين محاكمته بعد شكوى من الجيش التايلاندي بأنه قد أهان النظام الملكي في البلاد ، وهي جريمة تُعرف أيضا باسم "112" نسبة إلى رقم المادة الخاصة بها في القانون الجنائي .

وكان تشامبرز يعمل كمحاضر في جامعة ناريسوان في أقليم فيتسانولوك شمالي تايلاند.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس الثلاثاء إنها شعرت بقلق إزاء اعتقال تشامبرز ودعت "السلطات التايلاندية إلى احترام حرية التعبير وضمان عدم استخدام القوانين لقمع التعبير المسموح به".