مندوب فلسطين بالجامعة العربية يبحث مع نظيره العراقي التحضير للقمتين العربيتين العادية والتنموية

التقى السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية نظيره السفير الدكتور قحطان طه خلف سفير العراق لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة، وذلك في إطار التحضير للقمتين العربيتين، العادية والتنموية، اللتين ستعقدان في بغداد في 17 مايو المقبل.

وقد أطلع العكلوك، نظيره العراقي على وحشية جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

ومن جهته، أكد السفير العراقي تضامن بلاده الدائم مع الشعب الفلسطيني، وأن سلطات بلاده لن تتأخر عن تقديم المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني.

جاء هذا اللقاء لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين فلسطين والعراق مع اقتراب عقد الدورة 34 للقمة العربية، والدورة الخامسة للقمة العربية التنموية، في بغداد.

وحضر اللقاء من مندوبية فلسطين كل من مستشار أول تامر الطيب، وسكرتير ثالث عُلا عامر الجعب.