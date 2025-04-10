الإدارة الأمريكية تناقش إقامة عرض عسكري في يوم عيد ميلاد ترامب

تجري الإدارة الأمريكية مناقشات مبكرة حول تنظيم عرض عسكري ضخم في العاصمة الأمريكية هذا الصيف، وهو حلم يراود الرئيس دونالد ترامب منذ زمن طويل.

كان عمدة العاصمة موريل باوزر قد صرح أول أمس الاثنين أن الإدارة الأمريكية تواصلت مع إدارة المدينة بشأن تنظيم عرض في 14 يونيو سيمتد من أرلينجتون بولاية فيرجينيا، حيث تقع وزارة الدفاع (البنتاجون)ومقبرة أرلينجتون الوطنية، عبر نهر بوتوماك إلى واشنطن العاصمة.

ويجري الجيش مناقشات مبكرة حول إمكانية إضافة عرض عسكري إلى احتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيسه، والذي يُقام في 14 يونيو، ووفقا لمسؤول دفاعي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات لا تزال جارية ولم يتم بعد اتخاذ أي قرارات .

ويصادف يوم 14 يونيو أيضا عيد ميلاد ترامب التاسع والسبعين.

وأعلن البيت الأبيض في بيان له بأنه "لم يتم التخطيط لإقامة عرض عسكري".

في ولايته الأولى، اقترح ترامب إقامة عرض عسكري ضخم في الولايات المتحدة بعد أن شاهد عرضا في فرنسا بمناسبة يوم الباستيل عام 2017.

لكن لم يتم إقامة هذا الحدث بسبب التكاليف المرتفعة المتوقعة، والتي تم تقديرها بـ 92 مليون دولار، بالإضافة إلى التوقف اللوجستي.