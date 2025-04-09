الأسهم الآسيوية تتكبد المزيد من الخسائر بعد تراجع وول ستريت مجددا

واصلت الأسهم الآسيوية خسائرها بعد تراجع بورصة وول ستريت الأمريكية مرة أخرى.

وانخفض مؤشر نيكي 225 في اليابان في البداية بنسبة تقارب 4%، كما تراجعت الأسواق في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.

وانخفض مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الثلاثاء بنسبة 6ر1% بعد أن تلاشت المكاسب التي حققها مبكرا بنسبة 1ر4%. مما جعله ينخفض بنسبة تقارب 19% عن الرقم القياسي الذي سجله في فبراير. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 8ر0%، في حين خسر مؤشر ناسداك المركب 1ر2%. ولا يزال الغموض يسيطر على ما سيقرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حربه التجارية.

وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المرتفعة حيز التنفيذ بعد منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ولا يزال المستثمرون غير متأكدين من كيفية التعامل مع حرب ترامب التجارية.

وتبع التراجع في أسواق الأسهم في آسيا ليلا وفي صباح الأربعاء، موجات من الارتفاعات في الأسهم على مستوى العالم أمس الثلاثاء، حيث ارتفع المؤشر في طوكيو بنسبة 6%، وفي باريس بنسبة 5ر2%، وفي شنغهاي بنسبة 6ر1%.