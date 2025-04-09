تستكمل اليوم منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بواجهتين قويتين، حيث يستضيف برشلونة الإسباني نظيره بوروسيا دورتموند الألماني.

يلتقي برشلونة وبوروسيا دورتموند للمرة الثانية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في ذهاب ربع النهائي، فاز الفريق الإسباني بنتيجة 3-2 في ألمانيا في طريقه إلى المركز الثاني في مرحلة الدوري، وبلغ دور الثمانية للموسم الثاني على التوالي بفوزه بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على بنفيكا في دور الستة عشر.

ويسعى الفريق الإسباني لانهاء حالة سوء التوفيق أمام الأندية الألمانية في الفترة الأخيرة على ملعبه، حيث خسر النادي الكتالوني مبارياته الثلاث السابقة على أرضه ضد زوار من الدوري الألماني، بإلإضافة إلى أن الفريق الإسباني فاز بعشر مباريات فقط من آخر 22 مباراة أوروبية على أرضه، وخسر ستًا.

ويفتقد برشلونة لخدمات داني أولمو الذي يغيب عن الملاعب منذ 28 مارس بسبب إصابة عضلية، كما أصيب مارك كاسادو في ركبته اليمنى خلال فوز فريقه 4-2 على أتلتيكو مدريد في الدوري يوم 16 مارس، ومن المتوقع غيابه لمدة شهرين، و لا يُتوقع عودة مارك بيرنال (الغاب منذ 27 أغسطس) ومارك أندريه تير شتيجن (22 سبتمبر) إلى الملاعب هذا الموسم بعد تعرضهما لإصابات خطيرة في الركبة، و لم يشارك أندرياس كريستنسن في أي مباراة منذ 17 أغسطس بسبب الإصابة على الرغم من جلوسه على مقاعد البدلاء يوم السبت الماضي.

أما بوروسيا دورتموند وصيف الموسم الماضي 2023/24، فاز بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضد ليل الفرنسي في دور الستة عشر، كما فاز في آخر أربع مباريات ذهاب وإياب في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة 3-صفر في مجموع مباراتي الأدوار الإقصائية هذا الموسم.

يغيب عن صفوف الفريق الألماني مارسيل سابيتزر البعيد عن الملاعب منذ 15 مارس، بسبب إصابة في الركبة أيضاً.

تريخياً تقابل الفريقان 5 مرات من قبل، كانت الأفضلية لبرشلونة الإسباني الذي حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين ، وسجل لاعبوه 9 أهداف مقابل 4 أهداف للفريق الألماني.

أما فليك المدير الفني لبرشلونة كمدرب سابق لبايرن ميونيخ، واجه بوروسيا دورتموند خمس مرات بين عامي 2019 و2021، وفاز بها جميعًا، بما في ذلك فوزه بنتيجة 3-2 في كأس السوبر الألماني 2020.

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة إسبن إسكاس «حكم الساحة»، ويعاونه كلاً من جان إريك إنجان «مساعد أول»، وإسحاق إلياس باشيفكين «مساعد ثان»، و روهيت ساجي «حكم رابع»، ودينيس هيجلر «حكم مساعد فيديو»، و كلاي روبرتي «مساعد حكم الفيديو المساعد».

وفي مباراة ثانية يحل أستون فيلا الإنجليزي ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي بملعب الأخير.

يدخل أستون فيلا اللقاء بعد أن تأهل إلى دور الثمانية في كأس أوروبا لأول مرة منذ خروجه من هذه المرحلة حاملاً اللقب في موسم 1982/1983، بينما تأهل باريس إلى هذا الدور للمرة الرابعة في ستة مواسم، وفاز في آخر ثلاث مباريات له في ربع النهائي.

يواجه باريس منافسًا من الدوري الإنجليزي الممتاز في الدور الثاني على التوالي، بعد فوزه على ليفربول بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في مجموع المباراتين في دور الستة عشر، بينما فاز فيلا على كلوب بروج بنتيجة 6-1 في مباراتي الذهاب والإياب.

هذا هو اللقاء الأول بين الفريقين، وهو اللقاء الوحيد في ربع نهائي هذا الموسم الذي لم يُلعب من قبل.

يدير اللقاء طاقم تحكيم إيطالي بقيادة ماوريتسيو مارياني«حكم الساحة»، ويعاونه كلاً من دانييلي بيندوني «مساعد أول»، وألبرتو تيجوني «مساعد ثان»، وسيمون سوزا«حكم رابع»، وماركو دي بيلو«حكم مساعد فيديو»، ولوكا باريتو «مساعد حكم الفيديو المساعد».