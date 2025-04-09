الحوثيون: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي على الحديدة إلى 22 قتيلا وجريحا

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أفادت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم الأربعاء بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي على محافظة الحديدة، غربي اليمن، إلى 22 قتيلاً وجريحا.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين: "ارتفعت حصيلة الشهداء إلى ستة، منهم أربعة أطفال وامرأتان، إضافة إلى إصابة 16 شخصا في حصيلة غير نهائية جراء استهداف طيران العدوان الأمريكي حيا سكني في مدينة أمين مقبل السكنية بمديرية الحوك في الحديدة".

وأضاف الأصبحي، أن "حصيلة الضحايا قابلة للارتفاع حيث لا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد في البحث عن الضحايا تحت الركام ومحاولة الوصول إليهم".

وفي العاصمة صنعاء، شن الطيران الأميريكي سلسلة غارات جوية استهدفت جبل نقم الذي يضم معسكرا للحوثيين.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء جراء استهداف الطيران الأمريكي جبل نقم، شرقي صنعاء، بنحو سبع غارات جوية.

وارتفعت أعمدة الدخان وألسنة اللهب من الموقع المستهدف وفقاً للشهود، دون الإعلان عن سقوط ضحايا حتى الان.

وشهدت عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال وغرب البلاد، خلال الساعات الماضية، قصفا أمريكيا عنيفا، أسفر عن خسائر مادية وبشرية.