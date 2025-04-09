الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما مضادة على واردات الصلب والألومنيوم الأمريكية بدءا من 15 أبريل الجاري

ذكرت وكالة أنباء رويترز، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي منح الضوء الأخضر لفرض رسوم مضادة على أمريكا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي منح الضوء الأخضر لبدء تنفيذ حزمة من الرسوم المضادة على منتجات الصلب والألومنيوم القادمة من الولايات المتحدة، وذلك ابتداءً من 15 أبريل الجاري، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن الخلافات التجارية بين الجانبين.

وأكدت المفوضية أن هذه الخطوة تأتي رداً على الإجراءات الحمائية الأمريكية، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحاً على إمكانية عدم تطبيق هذه الرسوم، في حال التوصل إلى اتفاق تجاري "عادل" مع واشنطن.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية بين الحليفين التقليديين، وسط مساعٍ أوروبية لحماية صناعتها من الإجراءات الأميركية التي تراها مجحفة وغير متوافقة مع قواعد التجارة الدولية.