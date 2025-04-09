قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إن الفريق تأهل لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا عن جدارة واستحقاق بعد الفوز ذهابا وإيابا على الهلال السوداني في دور الثمانية.

أضاف كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لعبنا في ظروف صعبة، لا نعتاد اللعب كثيرا على النجيل الصناعي، وتيار الهواء كان لصالح الهلال في الشوط الأول، وعابنا كثرة التمريرات الخاطئة، ونبهت اللاعبين على ضرورة تحسين ذلك بين الشوطين".

وتابع المدرب السويسري "ولكن حققنا الفوز من هجمة مرتدة سريعة في الشوط الثاني، وسنحت لنا أكثر من فرصة أخرى لم نستغلها، ولكننا سعداء بالتأهل، فالأداء لم يكن جيدا بنسبة 100% ولكنه كان كافيا لتحقيق الفوز".

وبسؤاله عن عدم خسارة الأهلي تحت قيادته في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، أجاب كولر "لا أركز مع الأرقام بل يكون تركيزي الأكبر على تقديم أفضل أداء ومحاولة الفوز في كل مباراة".

واستطرد "تنتظرنا مواجهة صعبة في الدور قبل النهائي أمام صن داونز، ولديه نفس دوافعنا، ولكننا قادرون على الفوز باللقب".

وانتقل مارسيل كولر لانتقاد التحكيم، قائلا إنه تشاور مع الحكم الرابع أكثر من مرة على مدار شوطي لقاء الهلال في موريتانيا، قائلا "لست متأكدا أن تقنية الفار كانت متاحة في المباراة لأن هناك بعض القرارات كانت تحتاج المراجعة، وكان هناك شك في ركلة جزاء لنا بالشوط الثاني".