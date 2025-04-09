آلاف اليمنيين يتظاهرون في تعز تضامنا مع غزة

شارك آلاف اليمنيين، اليوم الأربعاء، في مسيرة حاشدة بمدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، تضامنا مع قطاع غزة.

وجرى تنظيم المسيرة، في شارع جمال أكبر شوارع مدينة تعز، من الأحزاب السياسية المؤيدة للحكومة بينها التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورددوا هتافات منددة بما أسموها "جرائم إسرائيل بحق سكان غزة".

ودعا المتظاهرون، إلى وقف الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني.

وقال الشاب عبدالله عبدالغني، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "خرجنا اليوم في هذا الحشد الكبير تضامنا مع إخواننا في غزة الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي بشكل يومي خلف آلاف الشهداء والجرحى".

ودعا إلى وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي داعم لفلسطين في هذه الظروف.

وسبق أن شهد اليمن مسيرات ومظاهرات تضامنا مع قطاع غزة سواء في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة أو تحت نفوذ الحوثيين.