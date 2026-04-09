الحرس الثوري: الألغام موجودة في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، وجود ألغام في الطريق المعتاد للملاحة بـمضيق هرمز، مشيرًا إلى تحديد مسارين بديلين لعبور السفن، وفق ما نقلت وكالة «مهر».

وأوضح، في بيان عسكري مصحوب بخريطة بحرية، أن المسارين يقعان جنوب جزيرة لارك وشمالها، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي «من أجل الحماية من اصطدامات محتملة بالألغام».

وفي المقابل، رأى مسؤولون أمريكيون أن تمسك إيران بالسيطرة على مضيق هرمز قد يؤدي إلى استئناف الحرب، بحسب ما نقلته وكالة «معًا» الفلسطينية.

كما لم يستبعدوا عودة القتال في إيران، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.

12 سفينة يوميًا

وفي سياق متصل، أبلغ الجانب الإيراني الوسطاء بأنه سيقيد عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز بنحو 12 سفينة يوميًا، مع فرض رسوم عبور، وذلك في إطار ترتيبات مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح وسطاء عرب أن السفن المسموح لها بالعبور ستكون مطالبة بالتنسيق المسبق مع الحرس الثوري.