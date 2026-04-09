أفغانستان وباكستان تتفقان على حل شامل بعد أسابيع من القتال العابر للحدود

اتفقت أفغانستان وباكستان على عدم تصعيد النزاع بينهما و"استكشاف حل شامل" بعد عدة أسابيع من القتال العابر للحدود الذي أسفر عن مقتل المئات، حسبما أعلنت الحكومة الصينية الأربعاء عقب محادثات وساطة.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، أن جميع الأطراف وافقت أيضا على مواصلة الحوار بعد سبعة أيام من محادثات السلام التي توسطت فيها الصين في مدينة أورومتشي بغرب الصين.

وقالت ماو خلال مؤتمرها الصحفي اليومي في بكين: "اتفقت الأطراف الثلاثة على استكشاف حل شامل للقضايا في العلاقات بين أفغانستان وباكستان، وتوضيح القضايا الجوهرية والأولوية التي تحتاج إلى معالجة".

وأوضحت أن الأطراف أقرت بأن "الإرهاب هو القضية الأساسية التي تؤثر على العلاقة".

وأكدت أفغانستان وباكستان أنهما لن "تتخذا أي إجراءات من شأنها تصعيد الوضع أو تعقيده".