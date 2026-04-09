الأمم المتحدة تدين الضربات الإسرائيلية في لبنان بعد سقوط شهداء من المدنيين

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الضربات الجوية واسعة النطاق التي شنتها إسرائيل في لبنان، مشيرا إلى أنها أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين، بينهم أطفال، وتسببت في أضرار للبنية التحتية المدنية.

وقال المتحدث باسم جوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان صدر يوم الأربعاء: "الأمين العام يدين بشكل قاطع هذه الضربات الضخمة".

وأضاف: "يدين الأمين العام بشدة فقدان أرواح المدنيين ويشعر بقلق بالغ إزاء تزايد عدد الضحايا المدنيين".

وعلى الرغم من الهدنة في نزاع إيران، شنت إسرائيل ضربات كبيرة على أهداف في لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد ما لا يقل عن 182 شخصا.