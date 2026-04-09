إدارة ترامب تقلص قواعد التخلص الآمن من الرماد السام في محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم

اقترحت وكالة حماية البيئة الأمريكية، اليوم الخميس، تخفيف القواعد التنظيمية المتعلقة بالتخلص الآمن من الرماد الناتج عن حرق الفحم.

وقد تم تشديد هذه القواعد التنظيمية في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ضمن حملة أوسع للحد من التلوث الناتج عن محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.

واقترحت إدارة ترامب تخفيف المعايير الخاصة بمراقبة وحماية المياه الجوفية بالقرب من بعض مواقع رماد الفحم، والتراجع عن القواعد التي كانت تُلزم بتنظيف جميع أراضي ومرافق محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، بدلا من الاكتفاء بالمناطق التي تم فيها التخلص من الرماد.

وستجعل التعديلات أيضا من الأسهل إعادة استخدام رماد الفحم لأغراض أخرى.