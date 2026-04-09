ترامب: قواتنا باقية في إيران وحولها حتى الالتزام الكامل بالاتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "كافة القوات الأمريكية ستبقى بمواقعها في إيران وحولها إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه".



وكتب الرئيس الأمريكي في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "جميع السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأمريكيين، بالإضافة إلى الذخائر الإضافية والأسلحة وأي شيء آخر مناسب وضروري للإبادة القاتلة والتدمير الكامل لعدو تدهورت قدراته بشكل كبير بالفعل، سيبقون في أماكنهم داخل إيران وحولها إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه".



وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك لأي سبب من الأسباب - وهو أمر غير مرجح على الإطلاق - فإن إطلاق النار يبدأ، بشكل أكبر وأفضل وأقوى مما رآه أي إنسان من قبل".

وتابع: "لقد تم الاتفاق على ذلك منذ زمن بعيد، وبغض النظر عن كل الخطاب الزائف الذي يقول عكس ذلك - لا أسلحة نووية، ومضيق هرمز سيكون مفتوحا وآمنا. وفي غضون ذلك، فإن قواتنا العسكرية العظيمة تستعد وتستريح، بل وتتطلع في الواقع إلى غزوها التالي. لقد أمريكا عادت!".

واتفقت الولايات المتحدة ​وإيران ليلة 8 أبريل على وقف ​لإطلاق النار ⁠لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية في خطوة لا تزال قيد الاختبار الحقيقي لوضع حد للحرب والتي أسفرت عن مقتل آلاف العسكريين والمدنيين وطالت دولا في الشرق الأوسط وتسببت في اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية جراء تقييد العبور عبر مضيق هرمز.