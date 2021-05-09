كوريا الجنوبية: عدد الإصابات اليومية بكورونا يسير في اتجاه تنازلي



قال القائم بأعمال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هونغ نام-كي، اليوم الأحد ، إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا يسير في اتجاه تنازلي، وقررت الحكومة الكورية الجنوبية عدم تمديد الفترة الوقائية الخاصة.



وقد حددت الحكومة بحسب وكالة أنباء يونهاب الفترة الوقائية الخاصة لمدة أسبوعين من يوم 26 أبريل حتى اليوم الأحد للحد من انتشار كورونا.



ودعا هونغ في اجتماع بالاستجابة للفيروس إلى بذل أقصى جهد لينخفض عدد الإصابات اليومية إلى أقل من 500 إصابة في وقت قريب.



وأكد فيما يتعلق بفعالية اللقاح ضد كورونا على أن عدد الإصابات المرتبطة بمستشفيات ومرافق لرعاية كبار السن انخفض إلى أقل من 30 إصابة مؤخرا بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا منذ نهاية فبراير الماضي، وسجل اليوم 4 إصابات فقط.



وأبلغت البلاد اليوم عن 564 إصابة جديدة بكورونا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 127,309 حالة إصابة.