سلوفاكيا تسجل 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سلوفاكيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 385 ألفا و395 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 44 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و990 حالة.

وأشارت الجامعة إلى توزيع مليون و768 ألفا و422 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء سلوفاكيا، مضيفة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في البلاد بلغ 576 ألفا و634 شخصا.