ريال مدريد يسقط في فخ إشبيلية ويهدر فرصة اقتناص صدارة الليجا

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سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام إشبيلية ( 2 - 2)، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ورفع الريال رصيده للنقطة 75 في المركز الثاني بجدول الليجا متساويا مع برشلونة في عدد النقاط، فيما رفع إشبيلية رصيده للنقطة 71 في المركز الرابع.

وأهدر الريال بهذا التعادل فرصة اقتناص صدارة الدوري الإسباني، ليبقى أتليتكو مدريد على القمة بـ 77 نقطة.

وافتتح فيرناندو التسجيل لصالح إشبيلية في الدقيقة 22، ثم تمكن أسينسو من تعديل الكفة للريال عند الدقيقة 67.

وسجل راكيتيتش الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 78 من ركلة جزاء احتسبت على ميليتاو مدافع الريال.

جاء هدف التعادل للريال وفي الدقيقة 94 بعد تسديدة قوية لتوني كروس اصطدمت في دييجو كارلوس وسكنت شباك إشبيلية، لتخرج المواجهة بتعادل إيجابي بثنائية لكل فريق.