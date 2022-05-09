تابع الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية، سير الامتحانات بلجان جنوب المنيا بإدارة ديرمواس التعليمية ويرافقه مظهر محمد خليل موجه العلوم الشرعية بإدارة ديرمواس، إذ تفقد لجان النقل بمعاهد دلجا الابتدائية والإعدادية؛ للاطمئنان على سير الامتحانات والمنظومة الامتحانية على الوجه الأمثل والمأمول، واطمأن أن الأسئلة في مستوى الطلاب، ولا توجد شكاوى من الطلاب فيما يخص الامتحانات.

وبختام جولاته، طالب بهدوء اللجان وأن أعمال الامتحانات تسير بصورة طيبة ومنظمة دون معوقات بمعاهد المنطقة، وفقًا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن وتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان وخارجها لحماية الطلاب والعاملين وحفاظًا على أمن وسلامة الجميع.

بينما تابع الشيخ إبراهيم محمود إبراهيم الوكيل الشرعي، أعمال الامتحانات بلجان شمال المنيا وذلك بتجوله داخل لجان النقل الابتدائي والإعدادي بمعاهد إدارة العدوة التعليمية.

وخلال الزيارة، كشف الوكيل الشرعي، بملائمة الأسئلة الموضوعة لمواصفات الورقة الامتحانية ومطابقتها للمناهج الدراسية المقررة، مشيدًا في الوقت ذاته بتسيير أعمال اللجان وفق الضوابط والتعليمات الموضوعة من رئاسة القطاع.

وأشار علي حسن مدير الامتحانات، إلى أن لجان وسط المنيا وبقية اللجان تتم متابعتها بصورة مكثفة من مديري المراحل وتوجيه عموم وأوائل الديوان ومديري الإدارات التعليمية ضمانًا للخروج الأمثل بها بر الآمان، حيث لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بامتحانات الفصل الدراسي الثاني أي تجاوزات من مختلف اللجان، خلال اليومين الأول والثاني.

وفي السياق ذاته، نوه محسن خالد حسن الوكيل الثقافي، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة تتابع لحظة بلحظة سير أعمال المنظومة الامتحانية بمختلف اللجان لتذليل العقبات التي قد تطرأ على سير اللجان فور حدوثها ورفع تقارير مفصلة عنها لغرفة العمليات المركزية برئاسة القطاع.

وأكد الوكيل الثقافي، أنه في ختام أول يوم امتحاني أفادت التقارير الواردة لغرفة العمليات الرئيسية من جميع الإدارات التابعة للمنطقة بصفو وانتظام أعمال اللجان منذ الصباح الباكر دون شكاوى أو صعوبات بأسئلة الامتحانات.

الجدير بالذكر أن معاهد منطقة المنيا الأزهرية بدأت امتحانات نهاية العام للنقل للتعليم الابتدائي والإعدادي، يوم السبت ٧ مايو الجاري.