روسيا تتوقع ارتفاع إنتاجها من النفط في مايو مقارنة بأبريل

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ارتفاع إنتاج بلاده من النفط في مايو، مقارنة بشهر أبريل، بعدما شهدت الأيام الأولى من الشهر الجاري ارتفاعا مقارنة بالأيام نفسها من الشهر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج روسيا من النفط الخام والمكثفات كان تراجع بـ75ر8% في أبريل إلى 05ر10 مليون برميل في اليوم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نوفاك القول اليوم الاثنين :"إذا نظرتم إلى المؤشرات في بداية مايو، فإنها أفضل مما كانت عليه في أبريل. الوضع مستقر. وارتفع الإنتاج مقارنة بشهر أبريل. ونتوقع أن تتعافى المؤشرات بصورة جزئية في مايو".

وقال إن روسيا تدرس خيارات مختلفة لتنويع صادراتها من الخام، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام روسية.

وأضاف أن الحكومة تتوقع وجود مشترين جدد للنفط، بعضهم من آسيا.

وأشار إلى أن المنتجين الروس يمكنهم التوريد للأسواق التي يتزايد فيها الطلب على النفط ومنتجاته، إلا أنه لم يذكر أسماء أية دول.