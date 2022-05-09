وزير التعليم العالي يشدد على ضرورة تطوير مستشفى جمصة في أقل من شهر

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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، مستشفى جمصه المركزي، يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

واطمأن عبدالغفار، على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بعدد من الاقسام وشدد الوزير بضرورة تطوير ورفع كفاءة المستشفي في أقل شهر واستغلال المساحات الموجودة بالمستشفى وتطويرها وتغيير الأرضيات والدهانات بالمستشفى.

وطالب من وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بضرورة متابعة اعمال الصيانة والتطوير والانتهاء منها في أقل من شهر.

جاء ذلك على هامش تفقد عبد الغفار عدد من المستشفيات والجامعات بالمحافظة.