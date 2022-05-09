ضبط 2 طن أعلاف منتهية الصلاحية داخل مصنع في البحيرة

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أعلنت مديرية التموين بالبحيرة عن ضبط 2 طن أعلاف منتهية الصلاحية داخل مصنع بكفر الدوار.

وأوضح المهندس مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة أن المديرية قامت بالتنسيق مع مباحث التموين بتنفيذ حملة مكبرة برئاسة مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية على الأسواق بمركز كفر الدوار، أسفرت عن ضبط مصنع أعلاف يقوم بإعادة تصنيع الأعلاف منتهية الصلاحية وتم التحفظ علي 2 طن أعلاف منتهية الصلاحية داخل المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.