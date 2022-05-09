يتوجه الرئيس الفرنسي المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الألمانية برلين مساء اليوم الاثنين لمقابلة المستشار الألماني أولاف شولتس. وهذه أول زيارة خارجية لماكرون بعد بدء فترة ولايته الثانية.

ويعتزم شولتس المنتمي إلى الطيف الاشتراكي الديمقراطي وماكرون المنتمي إلى الطيف الليبرالي تبادل وجهات النظر حول عدة قضايا من بينها الحرب الروسية على أوكرانيا والسيادة الأوروبية، ومن المنتظر أن تتركز المحادثات على الدفاع وقضايا الطاقة.

كما سيتطرق الجانبان أيضا إلى قضايا دولية مثل علاقة الاتحاد الأوروبي مع الصين والموقف في منطقة الساحل الأفريقي، والعلاقة مع منطقة البلقان، إلى جانب موضوعات تتعلق بتغير المناخ والأمن الغذائي والسفر إلى الفضاء.

وقبل أسبوعين أعيد انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا. وتعكس الزيارة الافتتاحية التقليدية السريعة مدى أهمية الترابط الفرنسي-الألماني، وفقا لمصادر في قصر الإيليزيه.