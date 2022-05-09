 بولندا: استقبلنا 3 ملايين و260 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا - بوابة الشروق
الإثنين 9 مايو 2022 10:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

بولندا: استقبلنا 3 ملايين و260 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 9:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 9:40 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية أن البلاد استقبلت 3 ملايين و260 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين - أن 23 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأحد، مقابل 26 ألفا و300 لاجئ في اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك