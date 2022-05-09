قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن كل التعاملات الخاصة بالسيارات تتم بالدولار، فهي جزء لا يتجزأ من اقتصاد الوطن الذي يتأثر بالدولار والعوامل الدولية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أنه يتم اتخاذ قرارات تؤدي إلى زيادة حدة الأزمة في ظل تضخم يعاني منه العالم بأكمله، مؤكدًا أن هذا الوقت ليس المناسب لقرار جهاز حماية المستهلك الخاص بتوحيد أسعار السيارات.

ولفت إلى أن كل معارض مدينة نصر أغلقت الأحد، ومن المقرر إغلاق معارض مصر الجديدة الاثنين، مستنكرًا: «ده حل؟! ده مش حل».

ونوه بأن رئيس جهاز حماية المستهلك وعد بعقد اجتماع خلال يوم أو اثنين مع تجار السيارات، متوجهًا إليه: «من فضلك لازم تسمع صوت التجار ومشاكلهم».

وتساءل: «من يتحمل خسارة المال الخاص؟»، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على مصلحة المستهلك والتاجر معًا، فهناك عمالة وموظفين وضرائب يتم تحصيلها من التجار، لذا فإن الإغلاق ليس الحل.

وكان جهاز حماية المستهلك أصدر يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل من الشهر الماضي قرارًا يلُزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك علي أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، و يلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.

وفي حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.