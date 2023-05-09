جريشة: بروكسي له ركلتي جزاء لم يحتسبا أمام الزمالك

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أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن وليد عبد الرازق حكم مواجهة الزمالك ضد بروكسي، تغاضى عن احتساب عددًا من الأخطاء المؤثرة داخل المباراة.

وقال جريشة في تصريحات عبر قناة ETC: "المباراة فيها 4 ركلات جزاء، تم احتساب واحدة صحيحة فقط لنادي بروكسي".

وأضاف: "لعبة شيكابالا ركلة جزاء واضحة لصالح نادي الزمالك، ولعبة حسام عبدالمجيد مع مهاجم بروكسي أيضا ركلة جزاء كان لابد من احتسابها".

وواصل: "في الدقيقة 110 هناك ركلة جزاء واضحة لصالح بروكسي، بعدما تعرض مهاجم بروكسي للاعاقة داخل منطقة الجزاء".

وزاد: "جميع الألعاب كانت واضحة ولم تكن تحتاج لتقنية الفيديو، وكان من الممكن أن يقوم وليد عبدالرازق باحتسابها دون وجود الـvar".

وأكمل: "وليد عبدالرازق لم يكن موفقًا في اللقاء، وكانت هناك العاب واضحة، لم يحتسبها ولذلك ظهر اعتراض لاعبي بروكسي والجهاز الفني لهم خلال اللقاء".