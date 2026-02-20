تتواصل فصول النزاع القانوني بين الفرنسي كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، في تطور جديد يعكس استمرار الخلاف حول مستحقات مالية متأخرة تعود لفترة لعبه في العاصمة الفرنسية، قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن محامي مبابي زاروا مقر النادي الباريسي مؤخرًا لمتابعة ملف المستحقات العالقة، في ظل تأخر سداد جزء من المبالغ المتفق عليها. وتشير التقارير إلى أن النادي دفع 4 ملايين يورو فقط من أصل 6 ملايين يورو متبقية في ذمته للاعب.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا يُلزم باريس سان جيرمان بدفع 60.9 مليون يورو لصالح مبابي، سدد النادي منها 55 مليون يورو حتى الآن، ما يُبقي جزءًا من المبلغ قيد الانتظار.

وفي المقابل، يسعى النادي الفرنسي إلى إقناع اللاعب بالتنازل عن جزء من الحكم القضائي، لا سيما ما يتعلق ببند يُلزم باريس سان جيرمان بنشر تفاصيل المدفوعات عبر موقعه الرسمي، وهو ما يزيد من حساسية الموقف إداريًا وإعلاميًا.

القضية تعكس توترًا مستمرًا بين الطرفين رغم انتهاء العلاقة التعاقدية، في وقت يركز فيه مبابي على مشواره الجديد في مدريد، بينما يحاول باريس غلق الملف بأقل خسائر ممكنة.