جميل مزهر: الجبهة الشعبية تؤكد إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية على كامل التراب الوطني

قال جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنّ تصنيفات الجبهة لإسرائيل لا تفرق بين يسار ويمين لأنهما وجهان لعملة واحدة، إذ مارس الطرفان كل وسائل الإبادة والقتل والتدمير، وقام الكيان الإسرائيلي على أنقاض الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أنّ حزب العمل الإسرائيلي هو الذي بدأ بإنشاء ما يسمى بدولة إسرائيل.

وتابع: "الجبهة لا تميز بين يسار ويمين، ولم تؤمن في يوم من الأيام بفتح خطوط مع يسار أو اليمين، لأن إسرائيل عدو، وبالتالي لا مفاوضات أو اعتراف بأي حال من الأحوال مع هذا العدو، وهذه الخيرات مغلقة بالنسبة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وأوضح أن المؤتمر الثامن للجبهة عام 2022 سلط الضوء على فشل اتفاقية أوسلو والممارسات الإسرائيلية العنصرية والاستعمارية، بما في ذلك الاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية، و"فشل ما يسمى بحل الدولتين.

ولفت إلى أن هذه التطورات تستدعي إعادة الاعتبار للخيار الاستراتيجي القائم على إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية على كامل التراب الوطني، يضمن فيها المساواة لجميع المواطنين.

وأشار مزهر إلى أن الجبهة تسعى من خلال الحوار الوطني مع الفصائل الفلسطينية إلى التوافق حول القواسم المشتركة، والتي تشمل دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس، مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، دون أي اعتراف بالاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن هذا الإطار الوطني يمثل أساس التفاهم والتقاطع بين القوى الفلسطينية المختلفة.