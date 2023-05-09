 توريد أكثر من 66 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الفيوم - بوابة الشروق
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توريد أكثر من 66 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 5:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 5:31 م

أكد المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، استلام أكثر من 66 ألفًا 423 طن قمح من المزارعين والموردين إلى الصوامع والشون حتى الآن.

وأوضح "حرز الله"، أن الكمية المستهدفة هذا العام تبلغ 208 آلاف طن، ويتم استلام الأقماح بأسعار تبدأ من 1500 جنيه للإردب نقاوة 23.5 قيراط و1475 جنيها نقاوة 23 قيراطا، و1450 جنيها نقاوة 22.5 قيراط.

واضاف أن استلام الأقماح هذا العام يتم من خلال 14 شونة وصومعة تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري ومطاحن مصر الوسطى.

وكشف عن انتظام صرف المستحقات للمزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة.


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