قالت منظمتان دوليتان إن عدد القتلى جراء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان بلغ 604 أشخاص حتى الآن، فيما بلغ عدد النازحين والمشردين أكثر من 700 ألف شخص.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في بيان، بأن 604 أشخاص قتلوا جراء الصراع السوداني حتى الآن، مشيرة إلى إصابة أكثر من 5000 آخرين.

من جهة ثانية، صرح المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون، اليوم الثلاثاء، بأن عدد النازحين داخل السودان ارتفع لأكثر من مثليه في الأسبوع الماضي ليبلغ أكثر من 700 ألف في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأضاف ديلون خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «عدد النازحين داخليا في السودان ارتفع إلى أكثر من مثليه في الأسبوع الماضي»، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت المنظمة قد أعلنت في الأسبوع الماضي أن عدد النازحين داخل السودان بلغ نحو 340 ألفا.

يذكر أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كان قد اندلع في الخامس عشر من أبريل الماضي.