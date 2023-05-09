أميرتان يابانيتان تحضران حفل زفاف ولي العهد الأردني في أول يونيو المقبل

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو سوف تزوران الأردن في الفترة من أواخر مايو الجاري وحتى 3 يونيو المقبل لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وأعلنت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري أن الأميرة هيساكو، أرملة الأمير الراحل تاكامادو، ابن عم الإمبراطور الفخري أكيهيتو، ستغادر في 28 مايو الجاري وستغادر الأميرة تسوجوكو في اليوم التالي، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وستحضر الأميرتان حفل الزفاف المقرر إقامته في الأول من يونيو المقبل بدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا.

وستكون هذه أول رحلة خارجية رسمية للأميرة هيساكو منذ يونيو 2015، عندما زارت السويد لحضور حفل زفاف الأمير السويدي كارل فيليب، في حين ستكون الرحلة الأولى على الإطلاق للأميرة تسوجوكو.