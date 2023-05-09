حقق فريق الزمالك فوزًا صعبًا مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره بروكسي، بنتيجة 3-2، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، بعد أن بادر بروكسي بالتسجيل عن طريق كامل كابوريا في الدقيقة السابعة، وأحرز الهدف الثاني أحمد جمعة في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

في حين أحرز أهداف الزمالك كلا من: "حاتم سكر في الدقيقة 42، حمزة المثلوثي في الدقيقة 78، سيف الدين الجزيري في الدقيقة 99".

ليتأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 بصعوبة بالغة، أمام فريق بروكسي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الفائز من مباراة فاركو والمصرية للاتصالات التي ستقام مساء الغد الأربعاء.