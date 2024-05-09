مصرع طفل غرقا بمياه البحر بشاطئ الدخيلة في الإسكندرية

لقي طفل يدعى "نادر.ال.ف"، يبلغ من العمر 7 أعوام، تلميذ بالصف الأول الإبتدائي، مصرعه غرقًا، وذلك أثناء استحمامه بمياه البحر، رفقة والده بشاطئ الدخيلة، غربي الإسكندرية، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثمانه.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي؛ بغرق طفل في مياه البحر بالشاطئ المواجه لمبنى محكمة الدخيلة.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الإنقاذ، وسيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي غرق الطفل أثناء الاستحمام في مياه البحر بشاطئ الدخيلة رفقة والده، البالغ من العمر 36 عامًا، مقيم في "أرض المصري"، منطقة الدخيلة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، تم انتشال جثة الطفل، ونقله بسيارة الإسعاف إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.