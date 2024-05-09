منظمة الصحة العالمية تدعو أطراف الصراع في السودان إلى ضمان توصيل الإغاثة

شدد الدكتور تيدروس غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن الوقت قد حان لإسكات البنادق في السودان وتعزيز أصوات السلام، ودعا إلى وقف إطلاق النار وإجراء عملية سلام شاملة.

وأشار الدكتور تيدروس في مؤتمر صحفي إلى أن القتال المستمر في السودان منذ أكثر من عام، أدى إلى كارثة إنسانية مع مقتل أكثر من 15 ألف شخص وإصابة 33 ألفا، ونزوح ما يقرب من 9 ملايين شخص -نصفهم من الأطفال- كما يحتاج 15 مليون شخص إلى مساعدات صحية إنسانية عاجلة.

وقال إن أكثر من 70 بالمئة من المستشفيات موجودة في الولايات المتضررة من النزاع، وما يقرب من نصف المرافق الصحية في بقية أنحاء البلاد، لا تعمل. أما المستشفيات التي تعمل فهي مكتظة بالأشخاص الذين يبحثون عن الرعاية، والعديد منهم من النازحين داخليا.

وحذر دكتور تيدروس من استمرار الهجمات على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين الصحيين والمرضى، مما يحرم مجتمعات بأكملها من الخدمات الصحية الأساسية.

وتتمثل أولوية منظمة الصحة العالمية، وفق مديرها العام، في ضمان استمرارية الخدمات الصحية لمنع تفشي الأمراض والاستجابة لها، وتوفير الرعاية لمن هم في أمس الحاجة إليها، بمن فيهم النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة.

وأشار إلى أن الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا ما زال مقيدا للغاية. وشدد على ضرورة أن تضمن جميع أطراف النزاع إمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين، بما في ذلك عبر الطرق العابرة للحدود.

يذكر أن الصراع في السودان كان قد بدأ في 15 أبريل من عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تدمير بنية البلاد التحتية وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى قتل آلاف المدنيين.



