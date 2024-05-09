تركيا: مزاعم إسرائيل بتخفيفنا الحظر التجاري معها محض خيال

شدد وزير التجارة التركي عمر بولاط، اليوم الخميس، على أن المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف أنقرة الحظر التجاري مع تل أبيب "محض خيال، ولا علاقة لها بالواقع".

وقال: "إن قراراتنا بوقف التجارة مع إسرائيل سارية المفعول حتى يتم استيفاء شروطنا في وقف الهجمات على غزة، وضمان وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى إخواننا الفلسطينيين في غزة"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف الوزير التركي، عبر حسابه على منصة إكس: "تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، محض خيال ولا علاقة لها بالواقع".

كان كاتس قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن موقفه السابق ورفع الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل"، مضيفاً أن "الدرس المستفاد هو عدم الاستسلام لتهديدات "ديكتاتور"، بحسب قناة"أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة التجارة التركية، في بيان على منصة "إكس"، وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

كان أردوغان شن هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الحرب بين إسرائيل وحماس، ووصف إسرائيل بأنها "دولة إرهاب تنفذ سياسة إبادة جماعية كاملة ضد الفلسطينيين، بدعم عسكري ودبلوماسي غير محدود من القوى الغربية"، وشبه نتنياهو بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر والزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني، والزعيم السوفيني جوزيف ستالين.