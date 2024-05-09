قالت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، إن نائبين من حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني المتطرف، أصيبا في هجوم أمام برلمان ولاية بادن فورتمبرج، بمدينة شتوتجارت، قبل احتفال بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لوضع الدستور الألماني.

وقام معارضون للحزب مشتبه بهم بإغلاق المنصة الإعلامية للمجموعة البرلمانية التابعة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" ورفعوا لافتات في الساحة أمام دار الأوبرا في شتوتجارت ظهر أمس الأربعاء.

وقالت الشرطة إن أعضاء المجموعة البرلمانية تعرضوا "للاعتداء" اللفظي والبدني، ما أسفر عن إصابة نائبين بجروح طفيفة.

ولاذ الجناة بالفرار على الأقدام، ولكن تم توقيف فتاتين متورطتين في الاعتداء، 19 و23 عاما، وتم اخضاعهما للتحقيق. ولا تزال الشرطة تبحث عن آخرين.

وأثارت سلسلة من الهجمات التي استهدفت الساسة في أنحاء ألمانيا خلال الأيام الأخيرة حالة من الغضب، ومخاوف من النيل من الأعراف الديمقراطية في البلاد.