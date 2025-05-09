تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف دعم مستوى الرعاية الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيلة وزارة الصحة، حول تنفيذ قافلة طبية يومي الأربعاء والخميس 7 و8 مايو 2025 بقرية لاجودة التابعة لمركز الفشن، حيث ضمت القافلة 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، العظام، وتنظيم الأسرة)، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1227 مواطنًا، وتقديم العلاج المجاني لهم، إلى جانب إجراء: (112 تحليل دم - 35 تحليل طفيليات - 4 حالات أشعة عادية - 32 فحص موجات فوق صوتية - تحويل حالتين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج).

كما تم تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي حضرها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة مثل: الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، الرضاعة الطبيعية، وسوء استخدام الأدوية.

وأجرت القافلة فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 250 مواطنًا، ليصل إجمالي ما قدمته القافلة من خدمات إلى 3499 خدمة طبية متنوعة.

وتنفذ هذه القوافل تحت إشراف وزارة الصحة وإدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة ببني سويف، بقيادة الدكتور ياسر خيري منسق القوافل، والدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول المعلومات، وأحمد عجمي مسؤول إعداد وتجهيز العيادات.