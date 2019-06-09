مولدوفا: توقيع مرسوم يقضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

أصدر القائم بأعمال رئيس وزراء مولدوفا بافيل فيليب مرسوما بحل البرلمان؛ وذلك بعد أن قررت المحكمة الدستورية اليوم الأحد، عزل رئيس البلاد إيغور دودون من منصبه مؤقتا، ونقل صلاحياته لفيليب.

وقال فيليب - في تصريحات صحفية أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن الآلية الأكثر ديمقراطية للخروج من الأزمة السياسية هي انتخابات مبكرة".

وقال دودون - في تعليقه على قرار المحكمة - "إنه سيتوجه للمجتمع الدولي بطلب الوساطة لانتقال سلمي للسلطة في بلاده، دون أن يستبعد أنه سيدعو الشعب لحملة تعبئة غير مسبوقة، والنزول إلى الشارع في احتجاجات سلمية"، مؤكدا "أن تشكيل الائتلاف الحاكم والحكومة الجديدين في برلمان مولدوفا نال اعتراف شركائنا الخارجيين في الشرق والغرب، كما حظي بتأييد الغالبية الساحقة من المواطنين".

وكانت المحكمة الدستورية عزلت في وقت سابق اليوم دودون من منصبه؛ بسبب رفضه إصدار مرسوم بحل البرلمان، طالبته به المحكمة في قرار سابق.

يشار إلى أن البرلمان المولدوفي المنتهية ولايته قد عين أمس السبت، زعيمة الحزب الشيوعي زينايدا غريتشاني رئيسة له، وزعيمة حزب العمل والتضامن مايا ساندو رئيسة للوزراء، لكن المحكمة الدستورية قضت بعدم شرعية القرار، بدعوى أن فترة 90 يوما المخصصة بموجب الدستور لتشكيل حكومة جديدة من قبل البرلمان، قد انتهت منتصف ليلة الـ8 من يونيو، وطالبت الرئيس دودون بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.