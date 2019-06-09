مسؤول إيراني: زيارة رئيس وزراء اليابان لطهران تثبت فعالية الدبلوماسية الإيرانية

أكد مساعد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني والعضو السابق في الفريق النووي الايراني المفاوض، حسين موسويان أن زيارة رئيس الوزراء الياباني شینزو آبي إلى إيران إيجابية في حد ذاتها وتدل على فعالية الدبلوماسية الإيرانية مشيرا الى أن عزم اليابان على تخفيف التوتر بين طهران وواشنطن يتماشى مع مصالح المجتمع الدولي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد.

وأشار موسويان، الباحث بجامعة برينستون الامريكية في مقابلة مع وكالة ارنا إلى زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى إيران، التي تعتبر الأولى من نوعها منذ أربعين عامًا وقال: " إن نية اليابان للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران نزيهة وتخدم مصلحة المجتمع الدولي".

وأضاف موسويان: "أنه من بين القوى العالمية، تعتبر اليابان الحليف العالمي الأقرب للولايات المتحدة وفي نفس الوقت تمتاز العلاقات اليابانية مع إيران بأنها تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الآخر والتعاون البناء. لذلك الیابان تناسب لهذه المهمة".

وقال مساعد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني إن فشل باقي الدول في التوسط بين الولايات المتحدة وإيران ليس مؤشرا جيدا لأنه يدل على تفاقم الخصومة والعداء لافتا الى أنه لا يوجد أي ضمان لنجاح رئيس الوزراء الياباني في هذه المهمة لأن إيران أعلنت أن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي هي شرطها للجلوس على طاولة المفاوضات ومن جهة أخرى فإن عودة ترامب إلی الاتفاق النووي دون أي تنازلات تعتبر انتحارا سياسيا وفضيحة كبرى داخليا ودوليا فلذلك لا يوجد فرصة لنجاحها.

وحول أسباب طلب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من رئيس وزراء اليابان زيارة إيران أوضح موسويان: "من المؤكد أن رئيس وزراء اليابان لن يسافر إلى طهران دون الضوء الأخضر من ترامب لكن هذه الزيارة لم تكن بناءً على طلب ترامب بل كانت اقتراحا من جانب آبي نفسه وافق عليه ترامب".